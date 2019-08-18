Офіційно: Гвоздик проведе наступний бій з непереможним росіянином

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) свій наступний бій проведе проти володаря титулу IBF Артура Бетербієва (14-0, 14 КО) з Росії.

Поєдинок був оголошений офіційно і пройде 18 жовтня в Філадельфії (США) на арені Liacouras Center.

🚨 We interrupt tonight's fights to bring you this important announcement:



A Light Heavyweight unification is set. @ABeterbiev faces Oleksandr "The Nail" Gvozdyk on Friday, Oct. 18 on @ESPN at Philadelphia 's @LiacourasCenter. #BeterbievNail pic.twitter.com/LpWIW1thII - Top Rank Boxing (@trboxing) August 18, 2019

Головні учасники прокоментували майбутнє дійство.

Промоутер Боб Арум (Top Rank): "Цілком допускаю, що саме цей поєдинок і стане переможцем в номінації "бій року". Ця битва двох яскравих непереможених чемпіонів-напівтяжів. Так що може бути крутіше?"

Олександр Гвоздик: "Спершу я поставив перед собою мету завоювати титул. А тепер хочу стати абсолютним чемпіоном світу. І ця місія починається з поєдинку проти Бетербієва. Це буде видовищний бій. Поєдинок, який точно порадує вболівальників. Вони просили про це, і ми їм це надамо. Точно знаю, що один з нас вийде з рингу об'єднаним чемпіоном. Моя перевага - кращий в світі тренер Тедді Атлас. Це наш третій спільний бій. з його допомогою я стаю все краще і краще".

Артур Бетербієв: "Перш за все хочу подякувати Top Rank і Гвоздика за те, що вони зробили цей об'єднавчий бій реальністю і подарували вболівальникам те, що вони від нас і вимагали. Чекайте великий бій між двома чемпіонами, які націлені на звання абсолюту. З нетерпінням чекаю бою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 2 грудня 2018 го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У березні українець захистив чемпіонський пояс WBC в скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції, який, на думку українця, симулював травму.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!