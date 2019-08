Офіційно: Гвоздик проведе наступний бій з непереможним росіянином

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) свій наступний бій проведе проти володаря титулу IBF Артура Бетербієва (14-0, 14 КО) з Росії.

Поєдинок був оголошений офіційно і пройде 18 жовтня в Філадельфії (США) на арені Liacouras Center.

🚨 We interrupt tonight's fights to bring you this important announcement:



A Light Heavyweight unification is set. @ABeterbiev faces Oleksandr "The Nail" Gvozdyk on Friday, Oct. 18 on @ESPN at Philadelphia 's @LiacourasCenter. #BeterbievNail pic.twitter.com/LpWIW1thII