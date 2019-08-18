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Офіційно: Гвоздик проведе наступний бій з непереможним росіянином

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Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) свій наступний бій проведе проти володаря титулу IBF Артура Бетербієва (14-0, 14 КО) з Росії.

Поєдинок був оголошений офіційно і пройде 18 жовтня в Філадельфії (США) на арені Liacouras Center.

Головні учасники прокоментували майбутнє дійство.

Промоутер Боб Арум (Top Rank): "Цілком допускаю, що саме цей поєдинок і стане переможцем в номінації "бій року". Ця битва двох яскравих непереможених чемпіонів-напівтяжів. Так що може бути крутіше?"

Олександр Гвоздик: "Спершу я поставив перед собою мету завоювати титул. А тепер хочу стати абсолютним чемпіоном світу. І ця місія починається з поєдинку проти Бетербієва. Це буде видовищний бій. Поєдинок, який точно порадує вболівальників. Вони просили про це, і ми їм це надамо. Точно знаю, що один з нас вийде з рингу об'єднаним чемпіоном. Моя перевага - кращий в світі тренер Тедді Атлас. Це наш третій спільний бій. з його допомогою я стаю все краще і краще".

Артур Бетербієв: "Перш за все хочу подякувати Top Rank і Гвоздика за те, що вони зробили цей об'єднавчий бій реальністю і подарували вболівальникам те, що вони від нас і вимагали. Чекайте великий бій між двома чемпіонами, які націлені на звання абсолюту. З нетерпінням чекаю бою".

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Гвоздик — Бетербієв: прогноз букмекерів на чемпіонський бій

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гвоздик 2 грудня 2018 го нокаутував канадця Адоніса Стівенсона в 11-му раунді і став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

У березні українець захистив чемпіонський пояс WBC в скандальному поєдинку проти Дуду Нгумбу з Франції, який, на думку українця, симулював травму.

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Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Олександр Гвоздик Артур Бетербієв
Джерело
Джерело: vringe
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Evg Proliski
Evg Proliski
Сподіваюся, бій буде в Росії, а після бою Гвоздик там залишиться і прийме російське громадянство. Так буде чесно.
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