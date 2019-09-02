Офіційно: Гассієв візьме участь у дебюті Усика у суперважах

Росіянин Мурат Гассієв виступить в андеркарті бою свого колишнього суперника по фіналу Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS) Олександра Усика.

Про це повідомив промоутер Едді Хірн, зазначивши, що суперника Мурата буде названо пізніше, пише Boxing News 24. Для росіянина так само, як і для Усика, поєдинок 12 жовтня стане дебютним у суперважкій ваговій категорії.

Крім того, Хірн підтвердив, що у вечорі боксу у Чикаго візьме участь російський чемпіон напівважкої ваги Дмитро Бівол.

Олександр Усик і Мурат Гассієв Федерація боксу Росії

Зазначимо, що Гассієв та Усик виходили на ринг в очному поєдинку 21 липня минулого року, коли українець здобув розгромну перемогу у фіналі WBSS у Москві і став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті.

Після цього обидва боксери оголосили про перехід у суперважі, але через травми змушені були перенести дебютні бої хевівейта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик назвав свого суперника у першому поєдинку суперважкої ваги.

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