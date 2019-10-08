Офіційно: бій Усик - Спонг скасований

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів про скасування бою Усик - Спонг. Причиною послужив провалений голландським боксером Тайроном Спонг допінг-тест.
Олександр Красюк та Олександр Усик
"У нас була сумнівна інформація ще минулого тижня, тому ми провели попередні переговори з кількома опонентами щодо можливої заміни. Найближчим часом буде оголошено ім'я нового суперника", - заявив Олександр Красюк.
Промоутер Олександра Усика @usykaa Олександр Красюк @ alex.krassyuk прокоментував новину про Відміну бою Усик vs Спонг: "У нас булу сумнівна інформація ще Минулого тижня, тому ми провели попередні перемовини Із декількома опоненти относительно можлівої заміні. Найближче годиною буде оголошено имя нового суперники ".👊🏻🥊🇺🇦💪🏻🔝🔥
Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 8 жовтня стало відомо, що голландець Тайрон Спонг провалив допінг-тест перед боєм з Усиком. За інформацією ЗМІ, в пробі А у Спонга знайшли препарат кломіфен, внесений до списку підозрілих речовин. Він використовується для підвищення тестостерону у чоловіків.
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