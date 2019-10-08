Головна Новини
8 жовтня • оновлено в 13:32
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Офіційно: бій Усик - Спонг скасований

2.5т Читати матеріал російською

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів про скасування бою Усик - Спонг. Причиною послужив провалений голландським боксером Тайроном Спонг допінг-тест.

Олександр Красюк та Олександр Усик

Олександр Красюк та Олександр Усик

"У нас була сумнівна інформація ще минулого тижня, тому ми провели попередні переговори з кількома опонентами щодо можливої заміни. Найближчим часом буде оголошено ім'я нового суперника", - заявив Олександр Красюк.

Новини
"Підстава!" Спонг обурився через скандал перед боєм із Усиком

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 8 жовтня стало відомо, що голландець Тайрон Спонг провалив допінг-тест перед боєм з Усиком. За інформацією ЗМІ, в пробі А у Спонга знайшли препарат кломіфен, внесений до списку підозрілих речовин. Він використовується для підвищення тестостерону у чоловіків.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Усик – Спонг" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Усик – Спонг
Особи
Олександр Усик Олександр Красюк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
2
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel