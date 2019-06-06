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Офіційний бій: Володимир Кличко прийняв рішення

5.5тЧитати матеріал російською

Володимир Кличко (64-5, 53 KO) прийняв рішення в цьому році не повертатися в ринг. Однак легендарний український боксер планує провести один офіційний бій.

Головна мотивація українця – побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу майже в 46 років.

Такий поєдинок повинен відбутися не раніше 11 січня 2022 року, коли Володимиру виповниться 45 років, 9 місяців і 17 днів. Більш реальна дата – весна 2022 року. Наприклад, 26 березня, коли Володимир уже зустріне своє 46-річчя, повідомляє СпортАрена.

Новини
"Повторює історію": Кличко відреагував на поразку Джошуа

Як повідомляв OBOZREVATEL, DAZN запропонувала Володимиру Кличку вражаючий контракт на проведення трьох боїв, два з яких – з його колишніми кривдниками Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі. Цю інформацію підтвердив британський промоутер DAZN Едді Хирн

Свій останній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши технічним нокаутом Энтони Джошуа.

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Особа
Володимир Кличко
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Pooh Vini
Pooh Vini
Не в се мозги отбили ради денег. Респект. Есть цель. Красавец
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
нафига?? кличков украинцы и так неплохо кормят )))
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