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Однією рукою: Ф'юрі завів фанатів зухвалою заявою

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Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі, відповідаючи на питання про можливий бій з чемпіоном за версіями WBA, IBF і WBO Енді Руїсом, заявив, що йому вистачить і однієї руки для перемоги.

За словами британця, він перебоксує Руїса, якщо буде потрібно, навіть однією лівою.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

"Послухайте, це життя. Ніхто не знає напевно, що станеться завтра. І не в моїх правилах зарікатися. Але одне я знаю точно - поб'ю Руїса навіть однією рукою. Причому неважливо якою саме - хай вирішують вболівальники. Мені цілком вистачить однієї руки, щоб його перебоксувати", - заявив Ф'юрі.

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Відзначимо, що спершу Ф'юрі зустрінеться в рингу зі шведом Отто Валліном - цей бій відбудеться 13 вересня в Лас-Вегасі. У разі перемоги потім британець на початку 2020 року проведе поєдинок-реванш з чемпіоном WBC американцем Деонтеем Уайлдером - їхня перша сутичка завершилася внічию.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю висміяв українця Володимира Кличка.

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Особи
Тайсон Ф'юрі Енді Руїс-молодший
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