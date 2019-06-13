"Один за одного": капітан збірної України U-20 пояснив феномен команди на ЧС із футболу

Капітан молодіжної збірної України з футболу Валерій Бондар назвав згуртованість команди запорукою її успіху на чемпіонаті світу-2019.

За словами гравця "Шахтаря", "жовто-синім", які вийшли до фіналу турніру, також значно допомагає підтримка вболівальників.

Валерій Бондар

"Збірна України сильна характером і командним духом. Плюс, звичайно, дуже сувора дисципліна. Всі хлопці грають один за одного – в цьому наша головна перевага. А ще ми відчуваємо величезну підтримку наших уболівальників: і ті, хто вболіває за нас тут, на стадіонах у Польщі, і ті, хто переживає за збірну в Україні, дають нам велику мотивацію, щоб радувати їх перемогами", – наводить слова Бондаря прес-служба "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Шахтаря" і збірної України U-20 Юхим Конопля розповів про брудну гру з боку італійської команди у півфіналі ЧС.

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