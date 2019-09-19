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19 вересня • оновлено в 17:12
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"Один із тих": у Росії відреагували на важливе рішення Усика

1.2т Читати матеріал російською

Менеджер російського напівважа Дмитра Бівола Вадим Корнілов у захваті від українця Олександра Усика.

Росіянин підтримав рішення нашого співвітчизника перейти у суперважку вагову категорію. При цьому Корнілов висловив упевненість в тому, що Олександр успішно підкорить дивізіон.

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Олександр Усик

Олександр Усик

"Він настільки хороший боксер, що може перейти в будь-який дивізіон, і залишатися на високому рівні. Він, як один з тих бійців, незалежно від вагової категорії, який здатен рухатися по дивізіонах вниз і вгору і процвітати всюди. Він схожий на Менні Пак'яо. Він може досягти успіху скрізь. Усик один із таких бійців. Мені подобається його бойовий стиль", – цитує менеджера Boxing News 24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній суперник Олександра Усика Мурат Гассієв висловився про сенсаційну поразку Ентоні Джошуа від Енді Руїса.

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Олександр Усик
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