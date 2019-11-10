Знаменитий російський боксер Денис Лебедєв згадав, як в молодості у себе на батьківщині в Старому Осколі дав відсіч двом хуліганам, які намагалися "наїхати" на нього.

Денис Лебедєв радянський спорт

Він повертався додому з дружиною і братом. Хлопці до того моменту вже були класними боксерами, майстрами спорту. Пригальмували на машині біля магазину купити немовляті харчування. У черзі до хлопців підійшли двоє місцевих жителів і влаштували конфлікт.

"Ми вийшли двоє на двоє. Вони – звичайні вуличні забіяки, ми – незвичайні боксери. Але це був не наш вибір. Все закінчилося дуже швидко. Кілька ударів і вони лягли. Один ворушився, другий не дуже. Досі згадувати про це дуже неприємно, і тим більше розповідати. Я зовсім не прихильник насильства. Конфлікти треба вирішувати словами, але іноді буває так, що без рук, як то кажуть, не обійтися. і потім добре, що тоді там опинилися ми, а не люди, які б не змогли за себе постояти", - цитує Лебдева паблік "Кут атаки".

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