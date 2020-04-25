Чемпіон IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) вважає, що українець Василь Ломаченко (14-1, 11 КО) дуже сильний психологічно.

Василь Ломаченко sport.ua

"Найголовніша фішка - це психологія, його ментальна стійкість. Навколо Ломаченка багато хайпа. Тому більшість його опонентів програло йому ще до виходу на ринг. Вони вірили в весь той хайп. Точно так же колись перемагав Майк Тайсон. Ще до того, як він виходив на ринг, його опоненти обс*ралися від страху. Вся правда в тому, що у нас немає такої ж поваги до Ломаченка. Я молодше, сильніше, швидше і розумніші. Головне - показати все це в бою. Так, він раніше вигравав бої ще до того, як виходив на ринг. Але і я перемагав точно так же... "- цитує Лопеса vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко відповів на випади американського боксера. раніше Лопес несподівано назвав причину, по якій може не вийти на поєдинок проти Василя.

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