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25 квітня • оновлено в 20:32
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"Обср*лися ще до бою": Лопес назвав головну фішку Ломаченка

1.9т
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Чемпіон IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) вважає, що українець Василь Ломаченко (14-1, 11 КО) дуже сильний психологічно.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

sport.ua

"Найголовніша фішка - це психологія, його ментальна стійкість. Навколо Ломаченка багато хайпа. Тому більшість його опонентів програло йому ще до виходу на ринг. Вони вірили в весь той хайп. Точно так же колись перемагав Майк Тайсон. Ще до того, як він виходив на ринг, його опоненти обс*ралися від страху. Вся правда в тому, що у нас немає такої ж поваги до Ломаченка. Я молодше, сильніше, швидше і розумніші. Головне - показати все це в бою. Так, він раніше вигравав бої ще до того, як виходив на ринг. Але і я перемагав точно так же... "- цитує Лопеса vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко відповів на випади американського боксера. раніше Лопес несподівано назвав причину, по якій може не вийти на поєдинок проти Василя.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко
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