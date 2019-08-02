"Образив усіх": легендарний боксер накинувся на українця

Промоутер мексиканського бійця Сауля Альвареса, який напередодні був позбавлений чемпіонського пояса IBF, Оскар де ла Хойя, назвав дії команди українця Сергія Дерев'янченка "образою боксу".

"Ми вкрай розчаровані тим, що IBF змусила найкращого бійця світу відмовитися від свого титулу. Ми вели серйозні переговори з промоутером Сергія Дерев'янченка. Ми запропонували його команді безпрецедентну суму грошей для бійця, який обмежений у професійному зростанні та популярності", – заявив де ла Хойя.

Оскар де ла Хойя

За версією де ла Хойї – легендарного в минулому чемпіона світу, команда українця "не збиралася укладати угоду".

"Замість цього вони хотіли змусити нас відмовитися від пояса. Це образа боксу і, що більш важливо, образа шанувальників боксу всього світу", – заявив де ла Хойя, чиї слова цитує Yahoo.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дерев'янченко проведе поєдинок проти Геннадія Головкіна за вакантний титул IBF.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!