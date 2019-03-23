"Обов'язковий претендент": промоутер анонсував супербій Усика, осадивши Тайсона

Менеджер українського боксера Олександра Усика Едді Хірн заявив, що наш спортсмен володіє першочерговим правом боротися з непереможеним Ентоні Джошуа. Таким чином він осадив екс-чемпіона Тайсона Ф'юрі, який претендує на титули британця.

"Обов'язковим претендентом для Джошуа стане Олександр Усик. Коли ти — суперчемпіон нижчої вагової категорії і піднімаєшся на вагу вище, то автоматично стаєш претендентом. До того ж, я не думаю, що Тайсон захоче бути претендентом за 30% (від призового фонду), якщо йому вже пропонували 40%", — цитує Хірна VRinge.

Олександр Усик і Ентоні Джошуа Boxing Scene

Як повідомляв OBOZREVATEL, абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик збирається дебютувати в суперважкій вазі в травні 2019 року. Суперником нашого боксера стане камерунець Карлос Такам.

Раніше команда українця виходила на промоутерів Олександра Повєткіна, проте російська сторона гальмувала підписання угоди. У підсумку, коли менеджери Усика почали переговори з Такама, промоутер Повєткіна заявив, що його боксер готовий битися з українцем.

Менеджер нашого чемпіона Олександр Красюк пояснив, чому російський боксер не стане найближчим суперником Усика, а також розповів, що буде з його поясами.

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