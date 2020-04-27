"Облити брудом": тренер Усика розповів про переслідування українцем у США

Олександр Чеканов Бокс 21:00, 27.04.2020 Оновлено: 21:08, 27.04.2020

Тренер українця Олександра Усика Сегей Лапін розповів про переслідування з боку середньоваговика Івана Редкача, який раніше звинуватив наставника супертяжа в наявності російського паспорта.

"Перебуваючи у Штатах на зборах, ми командою ходили в храм щонеділі! Цей персонаж постійно хотів прив'язатися з нами, кликав у гості, всіляко намагався підійти сфотографуватися з Олександром. Тому мене абсолютно не здивував його лицемірний вчинок, коли я побачив пости на офіційній сторінці Instagram Івана, де він спробував облити брудом чемпіона, хоча його головною метою було пропіаритися на імені Олександра Усика", – наводить слова Лапіна XSPORT.

Олександр Усик і Сергій Лапін
Instagram Сергія Лапіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Лапін висміяв слова Редкача про його російський паспорт, показавши свої документи про українське громадянство.

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