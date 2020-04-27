Головна Новини
27 квітня • оновлено в 21:38
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Облити брудом": тренер Усика розповів про переслідування українцем у США

2.6т
Читати матеріал російською

Тренер українця Олександра Усика Сегей Лапін розповів про переслідування з боку середньоваговика Івана Редкача, який раніше звинуватив наставника супертяжа в наявності російського паспорта.

"Перебуваючи у Штатах на зборах, ми командою ходили в храм щонеділі! Цей персонаж постійно хотів прив'язатися з нами, кликав у гості, всіляко намагався підійти сфотографуватися з Олександром. Тому мене абсолютно не здивував його лицемірний вчинок, коли я побачив пости на офіційній сторінці Instagram Івана, де він спробував облити брудом чемпіона, хоча його головною метою було пропіаритися на імені Олександра Усика", – наводить слова Лапіна XSPORT.

Олександр Усик і Сергій Лапін

Олександр Усик і Сергій Лапін

Instagram Сергія Лапіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Лапін висміяв слова Редкача про його російський паспорт, показавши свої документи про українське громадянство.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
20
7
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9009.

    Вилікувалися: 864. Померли: 220.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію COVID-19: це ще не кінець.

  • В Італії та Великобританії заявили про рекорди в боротьбі з коронавірусом.

  • У Китаї сполошилися через новий спалах COVID-19: звинувачують Росію.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Isurus
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
c0ntact
Победа Movistar Riders
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.90 Сделать ставку
North
VS
mousesports
Победа mousesports с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Heretics
VS
ENCE
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
FURIA
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Team Liquid
VS
MIBR
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Imperial
VS
Isurus
Победа Imperial
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Team Vitality
Победа Complexity
2,00 Сделать ставку