"Обличчя зле": Усик розповів про грандіозний облом перед боєм

Непереможний український боксер Олександр Усик розповів, як дізнався про скасування бою проти Тайрона Спонга.

"Збираємося ми в Чикаго для зйомки лицем до лиця. Оператор нами командує, зійдіться, підійдіть, подивіться один на одного. Зйомка йде, тут підходить Егіс Клімас. Обличчя в нього зле. "Ходiмо звідси, ходiмо", і я спокійно, без задніх думок перервав зйомку. Ми просто "на морозі" пішли. Ну я думав, що просто Егіс нас забрав. Я думав "Клас! Хлопці мене забрали з цього нудного заходу, підемо зараз поп'ємо кави, прогуляємося". І тут Егіс говорить, що ось зараз йому прислали повідомлення, що VADA вивісила у себе повідомлення, що у Спонга позитивний тест", – розповів Саша в ефірі свого Youtube-каналу.

Кримчанин перший час не міг усвідомити всієї грандіозності такого облому.

"У мене таке в голові "Ууу .. І що робити?". Я спершу хотів сказати, "Давайте, може, якийсь лист напишемо в VADA. Що я все одно згоден із ним боксувати, я ж готувався. Мені все одно допінг / не допінг. Замість Тайрона мені озвучили три прізвища", – сказав Усик.

Нагадаємо, що замість Спонга промоутери у США в терміновому порядку знайшли Олександру нового суперника. Ним став місцевий боксер Чазз Вїзерспун. У ніч на 13 жовтня Усик у США легко розібрався з американцем.

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом із солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

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