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1 листопада • оновлено в 17:33
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"Обидва готові": в Усика виник несподіваний варіант з боєм проти екссуперника Кличка

1.2т Читати матеріал російською

Українець Олександр Усик є одним з двох головних претендентів на поєдинок з володарем титулу WBO Inter-Continental у важкій вазі британцем Дереком Чісорою.

Дерек Чісора

Дерек Чісора

boxingscene.com

За словами відомого промоутера Едді Хірна, Чісора націлився на бій з одним з двох боксерів-важковаговиків, ексчемпіонів світу – Олександром Усиком або Джозефом Паркером.

Чісора повинен був зустрітися з Паркером ще 26 жовтня, однак команда Паркера відмовилася від бою в зв'язку з хворобою спортсмена. В якості заміни йому був знайдений олімпійський бронзовий призер Девід Прайс, якого Чісора побив технічним нокаутом в четвертому раунді.

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"Думаю, бій з Усиком можна зробити. Лютий 2020 року є хорошим варіантом. Два головних кандидати на бій з Чісорою – це Усик і Паркер. Вони обоє готові", – сказав Хірн, якого цитує Boxing Scene.

Варто зазначити, що в лютому 2012 року Дерек Чісора в титульному бою в Мюнхені протистояв Віталію Кличку і поступився українцеві рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик також вважається претендентом на те, щоб зустрітися з переможцем бою-реваншу Енді Руїс – Ентоні Джошуа, однак на цю зустріч є ще один претендент – Кубрат Пулєв по лінії IBF.

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Особи
Олександр Усик Дерек Чісора
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