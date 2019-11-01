"Обидва готові": в Усика виник несподіваний варіант з боєм проти екссуперника Кличка

Українець Олександр Усик є одним з двох головних претендентів на поєдинок з володарем титулу WBO Inter-Continental у важкій вазі британцем Дереком Чісорою.

Дерек Чісора boxingscene.com

За словами відомого промоутера Едді Хірна, Чісора націлився на бій з одним з двох боксерів-важковаговиків, ексчемпіонів світу – Олександром Усиком або Джозефом Паркером.

Чісора повинен був зустрітися з Паркером ще 26 жовтня, однак команда Паркера відмовилася від бою в зв'язку з хворобою спортсмена. В якості заміни йому був знайдений олімпійський бронзовий призер Девід Прайс, якого Чісора побив технічним нокаутом в четвертому раунді.

"Думаю, бій з Усиком можна зробити. Лютий 2020 року є хорошим варіантом. Два головних кандидати на бій з Чісорою – це Усик і Паркер. Вони обоє готові", – сказав Хірн, якого цитує Boxing Scene.

Варто зазначити, що в лютому 2012 року Дерек Чісора в титульному бою в Мюнхені протистояв Віталію Кличку і поступився українцеві рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик також вважається претендентом на те, щоб зустрітися з переможцем бою-реваншу Енді Руїс – Ентоні Джошуа, однак на цю зустріч є ще один претендент – Кубрат Пулєв по лінії IBF.

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