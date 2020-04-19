"Об'єднує не політика, а інше": Усик розповів про життя в Криму

Прославлений український боксер Олександр Усик зізнався, що по приїзду в Крим, намагається не спілкуватися з друзями на політичні теми.

Олександр Усик @usykaa

"Я був в Криму влітку. Які настрій? У мене мама там. Я спілкуюся майже кожен день зі своїм кумом. Вони виїхали, за містом живуть. Настрій: сонце. Вони живуть, тому що треба жити. Моє оточення - ті, з ким я спілкувався і дружу - ми намагаємося політичні речі не зачіпати, бо з 10 осіб, у двох, трьох, п'яти - різні переконання і бачення. Нас об'єднує не політика, а інше. Ми намагаємося не використовувати в нашому розмовному раціоні політичні теми", - заявив супертяж на Youtube-каналі "У гостях у Гордона".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 квітня Усик заявив, що Крим належить людям, які живуть на півострові, про яких Україна забула.

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