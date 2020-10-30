О котрій Усик – Чісора: час початку бою і де дивитися в Україні

Український боксер Олександр Усик (17-0, 13 К0) проведе другий поєдинок у суперважкій вазі.

Суперником нашого співвітчизника стане досвідчений британець Дерек Чісора (32-9, 23 КО)

Бій відбудеться у столиці Великобританії Лондоні у суботу, 31 жовтня. Вихід боксерів на ринг заплановано на 23:45 за київським часом.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Чісора.

Бій не буде показано на українському телебаченні. Побачити його можна буде в прямому ефірі ексклюзивно на відеосервісі Megogo.

Крім того, протистояння Усика і Чісори буде транслювати на британському Sky Sports і російському РЕН ТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за бій Олександр Усик заробить у два з половиною рази менше за Дерека Чісору за бій 31 жовтня.