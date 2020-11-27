О котрій Майк Тайсон – Рой Джонс: час початку бою та де дивитися в Україні

Дві суперлегенди боксу Майк Тайсон (50-6, 44 КО) і Рой Джонс-молодший (66-9, 47 КО) проведуть виставковий поєдинок за спеціальний пояс WBC Frontline Battle Belt.

Організатори придумали спеціальний формат бою для 54-річного "Залізного Майка" і його 51-річного суперника. Їхнє протистояння буде складатися з восьми раундів по дві хвилини.

КОЛИ ТА О КОТРІЙ МАЙК ТАЙСОН – РОЙ ДЖОНС

Поєдинок відбудеться в Лос-Анджелесі в ніч з суботи, 28 листопада, на неділю, 29 листопада. Вихід боксерів у ринг запланований на 06:00 за київським часом.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Тайсон – Джонс.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАЙК ТАЙСОН – РОЙ ДЖОНС

В Україні пряму трансляцію поєдинку можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO. У Росії протистояння двох легенд покаже телеканал "РЕН ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки зароблять Тайсон і Джонс за повернення на ринг.