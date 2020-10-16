О котрій Ломаченко – Лопес: час бою
Український суперчемпіон Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) готується провести головний бій кар'єри.
Наш співвітчизник у поєдинку проти американця Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) посперечається за звання найсильнішого в легкій вазі.
КОЛИ ТА В КОТРІЙ ГОДИНІ ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: ДАТА І ЧАС БОЮ
Один із найбільш очікуваних боїв року прийме арена MGM Grand в американському Лас-Вегасі в суботу, 17 жовтня.
Вихід боксерів на ринг очікується о 06:00 ранку неділі, 18 жовтня, за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Ломаченко – Лопес.
ДЕ ДИВИТИСЯ ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС
Поєдинок не буде показано на українському телебаченні. Єдиною можливістю подивитися трансляцію з Лас-Вегаса залишається її перегляд на відеосервісі Megogo.
Зазначимо, що раніше стало відомо, скільки коштує подивитися бій Ломаченко – Лопес для українських уболівальників.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко розповів, чого чекає від поєдинку проти Теофімо Лопеса.