О котрій Джошуа – Пулєв: час початку і де дивитися в Україні

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) проведе обов'язковий захист титулів проти Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО).

Поєдинок пройде в Лондоні на "O2 арені". Його зможе відвідати тисяча глядачів.

КОЛИ І У СКІЛЬКИ ДЖОШУА – ПУЛЄВ

Бій за три чемпіонські пояси відбудеться в суботу, 12 грудня. Основний кард розпочнеться о 21:00, а вихід боксерів у ринг очікується о 23:45 за київським часом.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа – Пулєв.

ДЕ ДИВИТИСЯ ДЖОШУА – ПУЛЄВ

У прямому ефірі поєдинок покаже британський телеканал SkySports. Трансляція також буде доступна на російському відеосервісі Amediateka.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери дали прогноз на бій Джошуа та Пулєва. Болгарин виявився легшим за свого суперника на 900 грам. Під час церемонії зважування боксери ледь не побилися.