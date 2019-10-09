О котрій бій Усик – Візерспун: точний час початку

Український боксер Олександр Усик в суботу, 12 жовтня, проведе дебютний для себе бій в суперважкій ваговій категорії.

У США колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейте битиметься з представником США Чазз Візерспун. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Усик – Візерспун

КОЛИ ТА О КОТРІЙ БІЙ УСИК – ВІЗЕРСПУН

Поєдинок пройде в суботу, 12 жовтня, в Чикаго. Вихід бійців на ринг заплановано станом на 06:00 ранку неділі, 13 жовтня, за київським часом.

Олександр Усик boxingscene

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ УСИК – ВІЗЕРСПУН

Поєдинок можна буде побачити в ефірі українського телеканалу "Інтер". Крім того, трансляцію з Чикаго запланували у своїй ефірній сітці російський федеральний Перший канал, британський Sky Sports, а також стріммінговая платформа DAZN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Усика застукали з трьома красунями, що викликало підколки на адресу українського боксера.

Спочатку суперником українця повинен був стати Тайрон Спонг з Нідерландів. Однак він попався на допінгу та був знятий з бою.

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