О котрій бій Головкін – Шеремета: час початку, коли та де дивитися

Легендарний боксер з Казахстану Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) проведе захист двох чемпіонських поясів в поєдинку проти поляка Каміла Шеремети (21-0, 5 КО).

Бій відбудеться на арені Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голлівуді в п'ятницю, 18 грудня.

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На кону будуть стояти пояси за версіями Міжнародної федерації боксу (IBF) та Міжнародної боксерської організації (IBO).

Вихід боксерів очікується не раніше 3:30 ночі суботи, 19 грудня, за київським часом (7:30 ранку за часом Нур-Султана).

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Пряму трансляцію поєдинку можна буде побачити у прямій трансляції на каналах Qazsport і Qazaqstan.

Крім того, прямий ефір з Голлівуду організовує стрімінгова платформа DAZN.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадій Головкін у своєму останньому поєдинку здобув скандальну перемогу над українцем Сергієм Дерев'янченком.