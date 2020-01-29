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29 січня • оновлено в 23:33
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"О, чорт!" Знаменитий український боксер показав обличчя після бою (18+)

1.5т
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Знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 KO) після поразки від ексчемпіона світу в 2 категоріях Денні Гарсії (36-2-0, 21 KO) показав, як виглядає його обличчя.

На своїй сторінці в Facebook 33-річний уродженець Шостки виклав крупним планом свій портрет, приголомшивши фоловерiв.

Іван Редкач

Іван Редкач

Facebook / Ivan El Terribel Redkach

Деякі не змогли стримати емоцій, написавши в коментарях лише шоковані вигуки.

"О, чорт!" Знаменитий український боксер показав обличчя після бою (18+)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Редкач під час бою проти Гарсії вкусив суперника. У 8-му раунді боксери пішли в клінч і Редкач непомітно вчепився опонентові в ключицю.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Іван Редкач
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