"О, чорт!" Знаменитий український боксер показав обличчя після бою (18+)

Знаменитий український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23-5-1, 18 KO) після поразки від ексчемпіона світу в 2 категоріях Денні Гарсії (36-2-0, 21 KO) показав, як виглядає його обличчя.

На своїй сторінці в Facebook 33-річний уродженець Шостки виклав крупним планом свій портрет, приголомшивши фоловерiв.

Іван Редкач Facebook / Ivan El Terribel Redkach

Деякі не змогли стримати емоцій, написавши в коментарях лише шоковані вигуки.

Новини Знаменитий український боксер відмовився виступати на Олімпіаді

Як повідомляв OBOZREVATEL, Редкач під час бою проти Гарсії вкусив суперника. У 8-му раунді боксери пішли в клінч і Редкач непомітно вчепився опонентові в ключицю.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!