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23 жовтня • оновлено в 20:52
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Усик вліз у кадр і вiдсмалив під час інтерв'ю ексчемпіона світу - опубліковано відео

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Непереможний український суперважковаговик Олександр Усик під час відвідин 57-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC) вліз в інтерв'ю ексчемпіона світу Баду Джека.

Тоді, як журналістка ставила питання шведському боксеру, українець на задньому плані почав зображати робота.

Відзначимо, що Олександр Усик і Василь Ломаченко на конгресі WBC отримали пам'ятні статуетки від ради.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний епізод трапився у вересні цього року. Після бою Василя Ломаченка з Люком Кемпбеллом. Усик піднявся на ринг і пожартував над американським промоутером Бобом Арумом.

Під час інтерв'ю члена Міжнародної зали слави боксу телеканалу Sky Sports, Олександр несподівано з'явився за його спиною, роблячи величезні очі і тримаючи в руках чемпіонський пояс, який виграв Ломаченко.

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Особа
Олександр Усик
Місце
Мексика Канкун
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