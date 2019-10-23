Усик вліз у кадр і вiдсмалив під час інтерв'ю ексчемпіона світу - опубліковано відео

Непереможний український суперважковаговик Олександр Усик під час відвідин 57-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC) вліз в інтерв'ю ексчемпіона світу Баду Джека.

Тоді, як журналістка ставила питання шведському боксеру, українець на задньому плані почав зображати робота.

Відзначимо, що Олександр Усик і Василь Ломаченко на конгресі WBC отримали пам'ятні статуетки від ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний епізод трапився у вересні цього року. Після бою Василя Ломаченка з Люком Кемпбеллом. Усик піднявся на ринг і пожартував над американським промоутером Бобом Арумом.

Під час інтерв'ю члена Міжнародної зали слави боксу телеканалу Sky Sports, Олександр несподівано з'явився за його спиною, роблячи величезні очі і тримаючи в руках чемпіонський пояс, який виграв Ломаченко.

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