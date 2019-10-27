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27 жовтня • оновлено в 21:07
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Непереможного російського боксера після моторошного нокауту забрали на ношах - відеофакт

3.7т Читати матеріал російською

Непереможний російський боксер Михайло Алексєєв (12-1, 4 КО) жахливим нокаутом зазнав першої поразки в кар'єрі.

8-раундовий бій з філіппінцем Ролденом Алдеа в рамках легкої ваги завершився за кілька хвилин до фінального гонгу. 24-річний росіянин пропустив потужний удар в голову, після чого без свідомості впав на канвас. З рингу його евакуювали на носилках.

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Чемпіон Європи з боксу жахливим нокаутом програв титул

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня американський боєць змішаного стилю (ММА) Даніель Пінеда жорстко нокаутував росіянина Мовліда Хайбулаєва в чвертьфіналі Гран-прі Professional Fighters League (PFL).

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Росія Єкатеринбург
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