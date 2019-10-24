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25 жовтня • оновлено в 00:13
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Гвоздик вперше прокоментував бій з Бетербієвим

Гвоздик вперше прокоментував бій з Бетербієвим
Український боксер написав пронизливий пост в Instagram
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Український боксер Олександр Гвоздик вперше після бою з Артуром Бетербієвим порушив мовчанку.

"Привіт друзі! Дякую всім за підтримку! На жаль, не завжди все йде по спланованому сценарію, але головне зробити відповідні висновки і рухатися далі! Вітаю Артура з перемогою, відмінна робота! Ти справжній чемпіон. Дякую всій моїй команді за відмінну роботу, ми повернемося сильнішими, ніж були!" – написав українець у себе в Instagram.

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Привіт друзі! Спасибі всім за підтримку! На жаль не завжди все йде по спланованому сценарію, але головне зробити відповідні висновки і рухатися далі! Вітаю @arturbeterbiev з перемогою, відмінна робота! Ти справжній чемпіон. Дякую всій моїй команді за відмінну роботу, ми повернемося сильніше ніж були! #illbeback #gvozdyk #teamgvozdyk Dear friends, I'm glad to know how many people supporting me , I'm really appreciate that. Sometimes things happens not as we want to, but those things making us better. Congratulations to @arturbeterbiev you are very tough fighter and true champion . Thanks to my team and all people who were helping me to get ready for this fight ! I'LL BE BACK !!!

Публікація від Oleksandr "The Nail" Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Новини
"Показав світу": росіянин Бетербієв вперше після бою звернувся до Гвоздика

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла у США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Одразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

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Читайте всі новини по темі "Гвоздик – Бетербієв" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особа
Олександр Гвоздик
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Даян Моше
Даян Моше
Два больших спортсмена, оба достойны быть чемпионом, но, победитель один.... сегодня это Бетербиев, он был лучше, а там... мало ли, может, реванш... Что приятно - никакой грязи между ними, оба уважают друг друга, всем бы так.
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