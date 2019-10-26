"Нічого такого особливого": росіянин Бетербієв принизив Усика

Російський чемпіон світу за версіями WBC і IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв принизливо відгукнувся про здібності українця Олександра Усика, згадуючи їх спільний бій в любителях.

"Ми билися три рази. Він мені нічим не запам'ятався, лише пам'ятаю те, що він добре бігає по рингу і ось так руки тримає [показує блок]. Він відмінно дихає на рингу, він ніби добре готується. Ну як вам сказати, щоб він там чимось перевершував, такого не було. У Усика ось ці завороти [говорить про те, як українець ріже кути]. Комусь це подобається, я ж нічого такого особливого не бачу в цьому"- сказав Бетербієв в інтерв'ю "Спорт- Експрес".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Відразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

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