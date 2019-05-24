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"Новий Ломаченко або Усик": український боксер поставив на вуха Британію

57.3тЧитати матеріал російською

Український чемпіон світу з боксу Олександр Хижняк викликав величезний інтерес у британських журналістів.

На фоні грандіозних успіхів Олександра Усика і Василя Ломаченка видання Sky Sports присвятило матеріал нашому аматору-середньоваговику. ЗМІ вирішило познайомити британських любителів боксу з тріумфатором світової першості-2017.

У статті під назвою "Новий Василь Ломаченко або Олександр Усик? Знайомтеся з Олександром Хижняком" журналісти надали боксеру можливість розповісти про себе.

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Олександр Хижняк

Олександр Хижняк

Sky Sports

"Бокс – один із найпопулярніших видів спорту в світі, і не секрет, що українські боксери визнані одними з найсильніших. У нас багато чемпіонів світу за різними категоріями, скажімо, брати Клички, Василь Ломаченко, Олександр Усик, Олександр Гвоздик і багато інших. Моя головна мета – Олімпіада 2020 року, тому наступний рік дуже важливий для моєї підготовки і кар'єри", – зокрема сказав Хижняк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко був визнаний кращим боксером сучасності в світі.

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Особи
Олександр УсикВасиль ЛомаченкоОлександр Хижняк
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Сокира Василь
Сокира Василь
Ще років 2-3 назад я зі своїми друзями сперечався, і казав, що це наступна зірка і чемпіон світу.
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