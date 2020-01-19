"Ноунейм": Тайсон Ф'юрі принизив Усика

Знаменитий британський суперважкоатлет Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) принизливо відгукнувся про українця Олександра Усика (17-0, 13 КО).

"Він ноунейм. Ніхто не зацікавлений у нашому поєдинку. Він не принесе ніяких грошей. Навіщо мені битися з ним? Він маленький важковаговик, іноземець, погано володіє англійською. Я хочу брати участь у великих боях, які зацікавлять глядачів. Поєдинок з Усиком – не з їх числа. Він чужинець в західному світі", - заявив ексчемпіон світу в інтерв'ю boxingnews24.

"Можливо, в Україні Усик – велика зірка, але Британія і Америка не зацікавлені в якомусь українському боксерi. Чемпіон світу в хевівейте повинен бути з західного світу, і все", – уточнив британець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня Ф'юрі жорстко образив обов'язкового претендента на чемпіонський пояс за версією WBO – українця Олександра Усика, назвавши його бомжем.

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