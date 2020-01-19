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19 січня • оновлено в 15:24
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"Ноунейм": Тайсон Ф'юрі принизив Усика

"Ноунейм": Тайсон Ф'юрі принизив Усика
Британський боксер висловився про українця
1.9т Читати матеріал російською

Знаменитий британський суперважкоатлет Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 КО) принизливо відгукнувся про українця Олександра Усика (17-0, 13 КО).

"Він ноунейм. Ніхто не зацікавлений у нашому поєдинку. Він не принесе ніяких грошей. Навіщо мені битися з ним? Він маленький важковаговик, іноземець, погано володіє англійською. Я хочу брати участь у великих боях, які зацікавлять глядачів. Поєдинок з Усиком – не з їх числа. Він чужинець в західному світі", - заявив ексчемпіон світу в інтерв'ю boxingnews24.

"Можливо, в Україні Усик – велика зірка, але Британія і Америка не зацікавлені в якомусь українському боксерi. Чемпіон світу в хевівейте повинен бути з західного світу, і все", – уточнив британець.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 січня Ф'юрі жорстко образив обов'язкового претендента на чемпіонський пояс за версією WBO – українця Олександра Усика, назвавши його бомжем.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это очень хорошо показывает всю омерзительную спесь, снобизм и высокомерие западного мира, куда Украина так стремится и который никогда не примет её как равную. Это же относится и к россиянам, только россияне гордые, они плевать хотели за западную гордыню и не стоят у запада на пороге с протянутой рукой и заискивающей улыбкой, как украинские попрошайки
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