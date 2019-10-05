"Носатий придурок": Берінчик вiдсмалив в ринзi після перемоги

Український боксер Денис Берiнчик дав вогняне інтерв'ю після перемоги над мексиканцем Патріціо Лопеса Морено.

Після подяк всім, хто допоміг йому організувати бій, Денис викликав на поєдинок знаменитих американських боксерів.

"Cьогодні мене цікавлять Девіс і Лопес - носатий цей придурок. Нехай спробує спершу срібну медаль, а потім щось стрибає на Ломаченка. Я впевнений, що він програє Коммi і захоче організувати бій. Теофімо і Джервонта - якщо у вас є якийсьпроміжок, надсилайте контракт на K2, я із задоволенням наскубу вам дупу. Ви всi в Америці - bullshit", - вiдсмалив уродженець Краснодону в рингу ТРЦ "Термінал".

"Скину Ломаченка": українцю кинули зухвалий виклик

26 вересня поєдинок між чемпіоном IBF у легкій вазі Річардом Коммi і претендентом на титул Теофімо Лопесом оголошений офіційно.

Переможець в першій половині 2020 року проведе бій проти чемпіона WBC, WBA, WBO в легкій дивізіоні Василя Ломаченка.

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