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4 травня • оновлено в 23:06
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"Нормально спиться?" Тренера Усика звинуватили в зраді України і вказали на його зв'язок із Росією

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Український представник середнього ваги Іван Редкач представив нові докази роботи тренера Сергія Лапіна-молодшого на Росію.

Як зазначив Редкач у коментарі OBOZREVATEL, наставник Олександра Усика, будучи співзасновником Академії боксу в Криму, платить податки в бюджет РФ.

"Нормально спиться?" Тренера Усика звинуватили в зраді України

"Сергій, як і тато, є засновниками. І у всіх ідентифікаційний код явно неукраїнський... Згідно з даними ЕГРЮЛ, засновниками Академії Боксу С.Ю. Лапіна є три фізичні особи: Лапін Сергій Юрійович, ІПН-524908875787, Лапін Сергій Сергійович, ІПН-910220965527, Лапін Даніель Сергійович, ІПН-+910211731875. Так ось питання – коли Сергій каже про патріотизм і прославляння України, сплачуючи податки в країні, через яку загинули десятки тисяч українських військових і яка окупувала Крим, нормально йому спиться?" – наголосив Іван.

Він заявив, що Лапін-молодший має подвійне громадянство, що заборонено законом України. "Я думаю, що ця інформація буде дуже цікава ресурсу "Миротворець", який якраз і займається такого роду патріотами як Сергій. Скажу більше: буде цікаво подивитися дані, які, я дуже сподіваюся, люб'язно надасть російська сторона про перетин українсько-російського кордону громадянином Росії-України або пасажиром С.С.Лапіним. Тоді, я впевнений, усе стане на свої місця", – підсумував боксер.

"Нормально спиться?" Тренера Усика звинуватили в зраді України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іван Редкач звинуватив Сергія Лапіна-молодшого в наявності російського паспорта. У відповідь тренер Олександра Усика надав свої українські документи і заявив, що у Редкача "давно проблеми з головою".

Відзначимо, що Лапін представляв Крим на чемпіонаті Росії з боксу.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Іван Редкач Олександр Усик
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Галицький Данило
Галицький Данило
Всё тот же гундяевский перетрахат! Во главе с усиком.
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