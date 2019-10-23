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23 жовтня • оновлено в 16:36
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"Номер один": МакГрегор у Києві захопився Ломаченком

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Ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор під час приїзду до Києва поділився думкою про виступи чемпіона світу з боксу в легкій вазі українця Василя Ломаченка.

Конор МакГрегор

Конор МакГрегор

"Я знаю бокс, і знаю українських боксерів - вони феноменальні. Я бачив бої Ломаченка і з упевненістю можу сказати, що зараз він - номер один на планеті", - зазначив МакГрегор, чиї слова передає кореспондент OBOZREVATEL.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський боєць прилетів з коротким візитом в столицю України, де зустрівся з журналістами. Поїздка до Києва проходила на запрошення бренду Parimatch, світовим амбассадором якого МакГрегор став в 2019 році. Це перший візит Конора в країну.

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Особи
Конор МакГрегор Василь Ломаченко
Місце
Україна Київ
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