"Номер один": МакГрегор у Києві захопився Ломаченком

Ексчемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Конор МакГрегор під час приїзду до Києва поділився думкою про виступи чемпіона світу з боксу в легкій вазі українця Василя Ломаченка.

Конор МакГрегор

"Я знаю бокс, і знаю українських боксерів - вони феноменальні. Я бачив бої Ломаченка і з упевненістю можу сказати, що зараз він - номер один на планеті", - зазначив МакГрегор, чиї слова передає кореспондент OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ірландський боєць прилетів з коротким візитом в столицю України, де зустрівся з журналістами. Поїздка до Києва проходила на запрошення бренду Parimatch, світовим амбассадором якого МакГрегор став в 2019 році. Це перший візит Конора в країну.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!