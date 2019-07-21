Нокдаун в першому раунді: відбувся супербій Пакьяо - Турман - опубліковано відео

Легендарний філіппінський боксер Менні Пакьяо (62-7-2) переміг американця Кіта Турмана (29-1) і завоював пояс суперчемпіона за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) в напівсередній вазі.

Пакьяо - Турман

Поєдинок відбувся 20 липня в Лас-Вегасі (США) на знаменитій арені MGM Grand Garden Arena і завершився роздільним рішенням суддів 113-114, 115-112, 115-112.

40-річний чемпіон світу у восьми вагових категоріях відправив суперника в нокдаун вже в кінці першого раунду.

Пакьяо - Турман

Філіппінець виглядав краще в першій половині поєдинку, але починаючи з шостого раунду Турман став перехоплювати ініціативу, і його атаки стали успішніше, а активність Пакьяо помітно впала.

У десятій трихвилинці Пак Мену вдалося потрясти суперника ударом в корпус, але Турман зміг продовжити бій.

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

Пакьяо - Турман

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Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні американський супертяж від удару вилетів з рингу, потрапивши в нокдаун року.

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