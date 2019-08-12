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Нокдаун на першій секунді: "спадкоємець Ломаченка" зганьбився в дебютному бою на профі-ринзі – відеофакт

3.9т Читати матеріал російською

Дукратний олімпійський чемпіон напівлегкої ваги Робейсі Рамірес сенсаційно програв дебютний поєдинок на професійному ринзі.

25-річний боксер з Куби без шансів поступився в чотирираундовому бою американцю Адану Гонсалесу, який вважався явним аутсайдером битви в Філадельфії.

Уже на стартових секундах поєдинку Рамірес пропустив лівий боковий і побував у нокдауні. Після цього кубинець продовжував пропускати удари, не зумівши вийти на потрібну для себе дистанцію.

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В результаті Гонсалес зробив головний апсет вечора, перемігши роздільним рішенням суддів – 39:36, 35:37, 40:35.

Відзначимо, що глава компанії Top Rank Боб Арум назвав Раміреса спадкоємцем українського суперчемпіона Василя Ломаченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український супертяж Тарас Неудачін здобув ефектну перемогу потужним нокаутом.

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Особа
Василь Ломаченко
Місце
США Філадельфія
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