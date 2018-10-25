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''Нокаутувати його'': Володимир Кличко розповів про бої із Віталієм

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Легендарний український чемпіон Володимир Кличко зізнався, що йому і його братові Віталію надходило чимало пропозицій про проведення бою між собою. Однак боксери стримали обіцянку, яку дали мамі, — ніколи не битися один із одним.

"Так, дійсно були пропозиції про подібний бій. Про це згадував Дон Кінг, кажучи, що є багато фінансових вигод для такого бою. Ми ніколи не билися поза рингом, лише спарингували. Ми любимо один одного до смерті, але коли брати спарингують, це дуже емоційно. Тому що нокаутувати його — це певне змагання. Але ми завжди закінчували ці бої. Тому що, якщо є переможець, то є і той, хто програв. Бокс — це спорт про те, щоб прибрати когось зі своєї дороги", — сказав Кличко в інтерв'ю Collider Live.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Кличко висловився про відновлення кар'єри, підкресливши, що не відкидає такого розвитку подій.

Особи
Володимир КличкоВіталій Кличко
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