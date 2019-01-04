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Нокаутованому Гвоздиком боксеру відмовили у дивному проханні

2.6тЧитати матеріал російською

Канадець Адоніс Стівенсон оговтується від наслідків коми після поєдинку проти українця Олександра Гвоздика. Перебуваючи в лікарні, боксер несподівано попросив показати йому відео, як його нокаутували.

Напередодні нового року Стівенсон попросив свого тренера поставити йому запис останнього раунду бою проти Гвоздика. За словами нареченої канадця Сімони Год, замість бажаного відео йому поставили нарізку кращих моментів його останніх десяти поєдинків, повідомляє 24boxing.com.ua.

Адоніс Стівенсон

Адоніс Стівенсон

instagram.com/adonissuperman

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Гвоздик - Стiвенсон
Особи
Олександр ГвоздикАдоніс Стівенсон
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