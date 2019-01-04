Нокаутованому Гвоздиком боксеру відмовили у дивному проханні

Канадець Адоніс Стівенсон оговтується від наслідків коми після поєдинку проти українця Олександра Гвоздика. Перебуваючи в лікарні, боксер несподівано попросив показати йому відео, як його нокаутували.
Напередодні нового року Стівенсон попросив свого тренера поставити йому запис останнього раунду бою проти Гвоздика. За словами нареченої канадця Сімони Год, замість бажаного відео йому поставили нарізку кращих моментів його останніх десяти поєдинків, повідомляє 24boxing.com.ua.
Адоніс Стівенсон
instagram.com/adonissuperman
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Українець Олександр Гвоздик в 11-му раунді нокаутував Адоніса Стівенсона в бою за пояс чемпіона світу в напівважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Бій проходив першого грудня в канадському Квебеку.
Після поєдинку Адоніс був госпіталізований. Боксер перебував у реанімації однієї з клінік Квебека. Через крововилив у мозок його ввели в штучну кому.
Після виходу з коми у канадця частково були відсутні рухові рефлекси. Незабаром стан суперника Гвоздика почав покращуватися: боксер почав сідати і дихати без кисневої маски.
Подруга канадця Адоніса Стівенсона Симона Год розповіла, що відбувалося в роздягальні боксера після важкого нокауту від українця. Дівчина зізналася, що суперник нашого спортсмена був вкрай засмучений тим, що не зміг протриматися всі 12 раундів.
У стані Стівенсона намічаються істотні поліпшення. Боксер уже почав говорити після важкого нокауту і тривалої коми.
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