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Нокаутований Гвоздиком боксер вперше заговорив після бою

3.1тЧитати матеріал російською

Стан канадського боксера Адоніса Стівенсона, який знаходився в комі після нокауту від українця Олександра Гвоздика, поступово поліпшується. Суперник нашого спортсмена вперше заговорив після бою 1 грудня.

Про це повідомила наречена Стівенсона Симона Год. "Це дає нам надію", - цитує дівчину BoxingScene.

Адоніс Стівенсон

Адоніс Стівенсон

instagram.com/adonissuperman

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Ледве рухає руками: стало відомо про стан боксера, якого нокаутував Гвоздик

Крім перших слів боксер вже почав рухати руками і ногами, а лікарі закрили отвір в горлі Адоніса для трахеотомії (надріз в трахеї для надходження повітря в дихальні шляхи).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Гвоздик - Стiвенсон
Особи
Олександр ГвоздикАдоніс Стівенсон
Місце
КанадаКвебек
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