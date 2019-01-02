Нокаутований Гвоздиком боксер вперше заговорив після бою

Стан канадського боксера Адоніса Стівенсона, який знаходився в комі після нокауту від українця Олександра Гвоздика, поступово поліпшується. Суперник нашого спортсмена вперше заговорив після бою 1 грудня.
Про це повідомила наречена Стівенсона Симона Год. "Це дає нам надію", - цитує дівчину BoxingScene.
Адоніс Стівенсон
instagram.com/adonissuperman
Крім перших слів боксер вже почав рухати руками і ногами, а лікарі закрили отвір в горлі Адоніса для трахеотомії (надріз в трахеї для надходження повітря в дихальні шляхи).
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Українець Олександр Гвоздик в 11-му раунді нокаутував Адоніса Стівенсона в бою за пояс чемпіона світу в напівважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Бій проходив першого грудня о канадському Квебеку.
Після поєдинку Адоніс був госпіталізований. Боксер знаходився в реанімації однієї з клінік Квебека. Через крововилив у мозок боксера ввели в штучну кому.
Після виходу з коми у канадця частково були відсутні рухові рефлекси. Незабаром стан суперника Гвоздика почав покращуватися: боксер почав сідати і дихати без кисневої маски.
Подруга канадця Адоніса Стівенсона Симона Год розповіла, що відбувалося в роздягальні боксера після важкого нокауту від українця. Дівчина зізналася, що суперник нашого спортсмена був вкрай засмучений тим, що не зміг протриматися всі 12 раундів.
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