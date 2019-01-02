Нокаутований Гвоздиком боксер вперше заговорив після бою

Стан канадського боксера Адоніса Стівенсона, який знаходився в комі після нокауту від українця Олександра Гвоздика, поступово поліпшується. Суперник нашого спортсмена вперше заговорив після бою 1 грудня.

Про це повідомила наречена Стівенсона Симона Год. "Це дає нам надію", - цитує дівчину BoxingScene.

Адоніс Стівенсон instagram.com/adonissuperman

Крім перших слів боксер вже почав рухати руками і ногами, а лікарі закрили отвір в горлі Адоніса для трахеотомії (надріз в трахеї для надходження повітря в дихальні шляхи).

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