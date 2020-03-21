Нокаут від Ф'юрі шокував ексчемпіона світу

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях, 31-річний американець Денні Гарсія (35-2-0, 21 КО) зізнався, що був шокований розв'язкою в бою-реванші Ф'юрі - Вайлдер.

"Я був шокований технічним нокаутом в бою Ф'юрі з Вайлдером, Деонтей був вражений. Якби не викинутий рушник, то Вайлдер сильно б постраждав, а третього бою не сталося. Бій Ломаченка з Лопесом буде відмінним, в ринзі зустрінуться два чемпіони світу. Все, що я можу сказати – нехай переможе найсильніший ", – сказав Гарсія в ефірі Youtube-каналу AB BOXING NEWS.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 23 лютого британець Ф'юрі переміг Вайлдера в бою-реванші і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.

12-раундовий поєдинок знаменитих боксерів відбувся на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився у 7-й трихвилинці технічним нокаутом.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!