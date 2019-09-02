"Нісенітниця!" Кемпбелла обурив рахунок бою з Ломаченком

Британець Люк Кемпбелл висловив обурення щодо рішення суддів віддати його супернику Василю Ломаченку беззаперечну перемогу в поєдинку, який відбувся 31 серпня.

Всі троє бокових рефері зафіксували успіх нашого чемпіона, а сам рахунок (119:108, 119:108, 118:109) обурив Кемпбелла.

"Мене побив кращий боєць. Але я вважаю, що записки суддів – це відверта нісенітниця. Вони не відображають реальності взагалі. Думаю, я переміг десь у п'яти раундах. Тому вони взагалі не розкривають історії цього бою. І це засмучує", – наводить слова британського боксера The Sun.

Ломаченко – Кемпбелл

Як повідомляв OBOZREVATEL, 40% ударів Василя Ломаченка в бою з Люком Кемпбеллом досягли мети. Після поєдинку британський боксер потрапив до лікарні, де був змушений пройти планові медичні тести.

Український чемпіон відзначив силу суперника і заявив, що тут завдав йому болю своїми ударами.

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