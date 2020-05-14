"Нікуди не йшов": Бріггс зробив заяву про повернення Кличка

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Шеннон Бріггс розповів, що Володимир Кличка насправді не йшов із боксу і може повернутися в будь-який момент.

Віталій Кличко - Шеннон Бріггс

"Я хочу побитися з Кличком. Я знаю, що він повернеться. Кличко нікуди не йшов, він просто чекає правильного моменту. Він чекає правильного моменту, щоб повернутися і прийняти великий бій. Йому потрібно зустрітися спочатку зі мною", – заявив Бріггс в інтерв'ю британському новинному порталу IFL TV, текст якого наводить Vringe .com.

Раніше з'явилася інформація, що Володимир ухвалив рішення не повертатися в ринг. Однак легендарний український боксер планує провести один офіційний бій.

Головна мотивація українця – побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу майже в 46 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, DAZN запропонувала Володимиру Кличку вражаючий контракт на проведення трьох боїв, два з яких – з його колишніми кривдниками Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі. Цю інформацію підтвердив британський промоутер DAZN Едді Хірн.

Свій останній поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року, програвши технічним нокаутом Ентоні Джошуа.

Раніше Кличко заінтригував своїх шанувальників несподіваною заявою про повернення в професійний бокс.