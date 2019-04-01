"Ніколи не дозволить": в команді Ломаченка передали привіт Мейвезеру

Менеджер українського чемпіона Василя Ломаченка Егіс Клімас впевнений, що бій його підопічного з американцем Джервонтою Девісом ніколи не відбудеться.

На думку Клімаса, промоутер "Танка" легендарний Флойд Мейвезер просто не дасть своєму боксеру битися з нашим співвітчизником.

Василь Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

"Девіс викликає Ломаченка на бій, але Флойд Мейвезер розумний керівник, він розбирається в боксі та розуміє, що станеться, якщо випустить Джервонту в ринг до Ломаченка. Він ніколи не дозволить Девісу провести бій із ним, тому що знає, чим це закінчиться. Це був би хороший поєдинок. Джервонта – хороший боксер, але не настільки, щоб побити українця", – зазначив Клімас в інтерв'ю EsNews, пише Tribuna.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко свій наступний бій проведе проти британця Ентоні Кролли. В команді претендента зробили важливу заяву про поєдинок.

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