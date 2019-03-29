"Ніколи не було": промоутер Усика висловився про повернення Кличка

Промоутер українського чемпіона Олександра Усика Едді Хірн впевнений, що Володимир Кличко дуже хоче повернутися на ринг, бачачи неймовірну конкуренцію в суперважкій вазі.

За словами британського менеджера, саме цього не вистачало українцю під час його домінування в дивізіоні.

Володимир Кличко klitschko-brothers.com

"Думаю, у будь-якого суперважа, який закінчив кар'єру, є спокуса повернутися, коли він бачить, наскільки активний зараз дивізіон. Проблема Кличка в тому, що всі ці роки у нього ніколи не було реальних "партнерів по танцях". Зараз вони є. І я впевнений, що він відчуває бажання повернутися. Думаю, якщо він повернеться, то увійде до топ-5 суперважів. Але він не боксував два роки, подивимося", – цитує Хірна Metro.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний Віталій Кличко висловив підтримку своєму братові, який близький до відновлення професійної кар'єри.

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