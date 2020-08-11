Нікого не цікавлять обов'язкові претенденти на титул на кшталт Усика, – промоутер

Відомий промоутер з компанії Top Rank Боб Арум заявив, що фанатів боксу не цікавлять обов'язкові претенденти на титул, оскільки всі хочуть побачити бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі й Ентоні Джошуа.

"Якщо Джошуа переможе Кубрата Пулєва, а Ф'юрі знову виявиться сильнішим за Деонтея Уайлдера, то обидві сторони будуть націлені на проведення бою між Ф'юрі та Джошуа. Нікого не цікавлять обов'язкові претенденти на титул на кшталт Олександра Усика з боку WBO і Ділліана Уайта з боку WBC. Людям на них наплювати, вони хочуть побачити поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу. Думаю, що тиск зі сторони вболівальників допоможе нам організувати цей бій", – цитує слова Арума видання TalkSport.

Нагадаємо, що наступним суперником Усика є Дерек Чісора, поєдинок проти якого мав відбутися 23 травня в Лондоні. Нова дата бою залишається невідомою, але промоутер британця Девід Хей сподівається, що він пройде в жовтні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер українця Олександр Красюк заявив, що його команда буде наполягати на проведенні обов'язкового захисту проти Джошуа, і поставив умову британському боксеру.