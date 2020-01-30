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30 січня • оновлено в 14:49
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"Ніхто не зможе": ексчемпіон світу спрогнозував результат бою Ломаченка проти Лопеса

1.1т
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Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі Реджіс Прогрейс (24-1, 20 КО) вважає, що українець Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) переможе в бою проти Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО).

"Я впевнений, що це буде цікавий поєдинок, не можу дочекатися його початку. Ви запитали мене, хто з нинішніх боксерів зможе побити Ломаченка, і я відповім просто – ніхто. У легкій вазі та дивізіонах нижче немає нікого, хто зміг би це зробити. це може статися тільки тоді, коли він постаріє", – заявив Прогрейс в інтерв'ю YouTube-каналу FightHype.

Реджіс Прогрейс

Реджіс Прогрейс

BoxingNews

Проте, він зазначив, що саме Лопес є найнебезпечнішим суперником для Ломаченка на сьогоднішній день.

"Той, хто може доставити йому найбільшу кількість проблем – його наступний суперник, Теофімо. Справа в тому, що він дуже вибуховий. Девін Хейні теж хороший боксер, але він не вміє так вибухати, як це робить Лопес. Я вважаю, що Теофімо може здивувати Ломаченко, але більше схиляюся до перемоги українця", – додав Прогрейс.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, бій між Василем Ломаченком та Теофімо Лопесом має відбутися у травні.

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Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко
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