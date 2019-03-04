"Ніхто не захоче": озвучена доля Усика в супертяжах

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) Едді Хирн висловив припущення, що українець буде знаменитістю в суперважкому дивізіоні.
Водночас Хірн не виключив, що після дебюту з кримчанином ніхто не захоче проводити поєдинки.
Усик - Белью
"Можливо, люди подумають, що це найкращий час, щоб побитися з ним. А може після 18 травня ніхто не захоче з ним битися. Побачимо, але я думаю, Усик буде великою зіркою в суперважкій вазі", - заявив Хірн в інтерв'ю Boxing Social.
Відзначимо, що букмекери різко знизили шанси Олександра Усика на перемогу в поєдинку проти Олександра Повєткіна.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Команда Олександра Усика зробила пропозицію Олександру Повєткіну про проведення бою.
При цьому промоутер українця Олександр Красюк зазначив, що російська сторона не поспішає приймати виклик.
В одному з російських ЗМІ Повєткіну рекомендували відмовитися від бою з українцем.
Водночас у мережі з'явився неофіційний постер до можливого поєдинку в Чикаго.
3 березня Хірн заявив про проблеми в переговорах і припустив, що 18 травня Усик і Повєткін можуть виступити на одному вечорі боксу, але не проти один одного.
Суперником Усика може стати камерунський суперяж Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), а суперником Повєткіна - американець Майкл Хантер-молодший (16-1, 11 КО).
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