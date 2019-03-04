"Ніхто не захоче": озвучена доля Усика в супертяжах

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) Едді Хирн висловив припущення, що українець буде знаменитістю в суперважкому дивізіоні.

Водночас Хірн не виключив, що після дебюту з кримчанином ніхто не захоче проводити поєдинки.

Усик - Белью

"Можливо, люди подумають, що це найкращий час, щоб побитися з ним. А може після 18 травня ніхто не захоче з ним битися. Побачимо, але я думаю, Усик буде великою зіркою в суперважкій вазі", - заявив Хірн в інтерв'ю Boxing Social.

Відзначимо, що букмекери різко знизили шанси Олександра Усика на перемогу в поєдинку проти Олександра Повєткіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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