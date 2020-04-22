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22 квітня • оновлено в 13:10
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"Ніхто мене не переслідує": Усик розповів західним ЗМІ про коронавірус в Україні

1.6т
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Український боксер Олександр Усик зізнався, що пандемія коронавірусу особливо не вплинула на його тренування на свіжому повітрі.

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"Я прекрасно почуваюся і, слава Богу, можу нормально тренуватися. Живу приблизно за 50-60 кілометрів від Києва. Поліцейські не ходять по лісу, тому що думають, що вони нікого там не зустрінуть. У всякому разі, коли я бігаю, ніхто не переслідує мене. У мене також є тренувальна кімната, куди завжди можу піти. Вона залишається у винятковому розпорядженні моєї команди", – розповів Усик у інтерв'ю виданню Przeglad Sportowy.

Олександр Усик

Олександр Усик

сьогодні

Він також зазначив, що може розраховувати на більш лояльне ставлення з боку поліцейських, оскільки вони розуміють, що спортсменам необхідно тренуватися. Боксер вважає, що заняття на відстані від інших людей нікому не заважають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Усик категорично висловився про дівчат, які займаються боксом і змішаними єдиноборствами.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Усик
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