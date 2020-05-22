"Ніч була напруженою": Віталій Кличко розповів про дідівщину в армії

Легенда українського боксу і мер Києва Віталій Кличко поділився спогадами про дідівщину, з якою він зіткнувся під час служби в армії.

"Нам тільки видали військову форму, а один "дід" командирським голосом вже наказує мені носити воду. За габаритами "дід" був удвічі меншим за мене. Відповів, що буду виконувати накази тільки старших за званням, а він був таким же рядовим, як і я. Моя відповідь йому зовсім не сподобався, але один на один він зі мною вирішив не розбиратися і побіг за підмогою. Вийшла б знатна бійка, але нас встиг розборонити черговий по частині. Ніч у мене була напруженою. Чи не виключав, що "діди" захочуть розправитися з задирливим "салагою"", – цитує слова Кличка-старшого видання Mixsport.

Віталій Кличко (нижній ряд по центру) братство Кличко

Він зазначив, що ситуація нормалізувалася на наступний день, коли на побудові оголосили, що Віталій Кличко є чемпіоном України з боксу.

"Вранці на побудові оголосили, що серед нас є чемпіон країни Віталій Кличко. Після цього "дід" сам підійшов, простягнув руку і примирливим тоном пробубонів: "Що ж ти мені про це раніше не сказав?". Інцидент був вичерпаний, більше мене ніхто воду носити не примушував", – підсумував легендарний боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реванш Кличка-старшого проти Льюїса, який так і не відбувся, назвали одним з найбільш очікуваних боїв в історії.