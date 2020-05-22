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22 травня • оновлено в 13:03
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"Ніч була напруженою": Віталій Кличко розповів про дідівщину в армії

2.1т
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Легенда українського боксу і мер Києва Віталій Кличко поділився спогадами про дідівщину, з якою він зіткнувся під час служби в армії.

"Нам тільки видали військову форму, а один "дід" командирським голосом вже наказує мені носити воду. За габаритами "дід" був удвічі меншим за мене. Відповів, що буду виконувати накази тільки старших за званням, а він був таким же рядовим, як і я. Моя відповідь йому зовсім не сподобався, але один на один він зі мною вирішив не розбиратися і побіг за підмогою. Вийшла б знатна бійка, але нас встиг розборонити черговий по частині. Ніч у мене була напруженою. Чи не виключав, що "діди" захочуть розправитися з задирливим "салагою"", – цитує слова Кличка-старшого видання Mixsport.

Віталій Кличко (нижній ряд по центру)

Віталій Кличко (нижній ряд по центру)

братство Кличко

Він зазначив, що ситуація нормалізувалася на наступний день, коли на побудові оголосили, що Віталій Кличко є чемпіоном України з боксу.

"Вранці на побудові оголосили, що серед нас є чемпіон країни Віталій Кличко. Після цього "дід" сам підійшов, простягнув руку і примирливим тоном пробубонів: "Що ж ти мені про це раніше не сказав?". Інцидент був вичерпаний, більше мене ніхто воду носити не примушував", – підсумував легендарний боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реванш Кличка-старшого проти Льюїса, який так і не відбувся, назвали одним з найбільш очікуваних боїв в історії.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Віталій Кличко
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