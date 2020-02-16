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16 лютого • оновлено в 22:00
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"Ні копійки": відомий український боксер вперше висловився про конфлікт із федерацією

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Український боксер Віктор Вихрист, у якого виник конфлікт із Федерацією боксу України (ФБУ) через перехід у професіонали, заявив, що ніколи не отримував гроші від ФБУ.

"Я отримував гроші від держави, федерація мені ні копійки не платила. У мене не було жодних контрактів і зобов'язань перед федерацією", – цитує Вихриста інформагентство Спорт24.

Віктор Вихрист

Віктор Вихрист

сьогодні

Він також прокоментував інформацію про те, що влада Кременчука збираються відібрати у нього службову квартиру та стипендію, розповівши, що зустрічався міським головою й обговорював це питання.

"Після розмови дійшли згоди, що мені залишають квартиру. Умова, що я буду приписаний тут 10 років і буду представляти місто та країну на професійному рівні", – додав боксер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому професійному бою Віктор Вихрист відправив білоруса Андрія Мазаника в нокаут за 43 секунди.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Особа
Віктор Вихрист
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