Ні чорта не шарить: Чісора висміяв Усика перед боєм

Британський боксер-важковаговик Дерек Чісора висловився про свого майбутнього суперника Олександра Усика. Він зазначив, що українець взагалі не знає англійську.

"Ми не продамо цей бій, якщо я буду його чмирити. Це бій, який реально подобається фанатам боксу. Та й взагалі, якщо я скажу йому "fuck you", він подумає, що це "добрий ранок": він же ні чорта не розуміє в англійській. Хороший хлопець", – раптово зазначив Чісора, чиї слова цитує vringe.com.

Олександр Усик і Дерек Чісора fightnews.info

Британець чи то жартома, чи то всерйоз зізнався, що є шанувальником Усика, видавши на його адресу ще кілька компліментів.

"Смішливий хлопець, любить життя і взагалі все. Чумовий перець! Нічого поганого про нього сказати не можу. Та й за чотири роки він стільки для себе домігся. Неймовірний. Я його великий фанат", – заявив Дерек Чісора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіційно стало відомо, що бій Усик – Чісора відбудеться 23 травня в Лондоні.

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