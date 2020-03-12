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12 березня • оновлено в 11:31
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Ні чорта не шарить: Чісора висміяв Усика перед боєм

1.5т
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Британський боксер-важковаговик Дерек Чісора висловився про свого майбутнього суперника Олександра Усика. Він зазначив, що українець взагалі не знає англійську.

"Ми не продамо цей бій, якщо я буду його чмирити. Це бій, який реально подобається фанатам боксу. Та й взагалі, якщо я скажу йому "fuck you", він подумає, що це "добрий ранок": він же ні чорта не розуміє в англійській. Хороший хлопець", – раптово зазначив Чісора, чиї слова цитує vringe.com.

Олександр Усик і Дерек Чісора

Олександр Усик і Дерек Чісора

fightnews.info

Британець чи то жартома, чи то всерйоз зізнався, що є шанувальником Усика, видавши на його адресу ще кілька компліментів.

"Смішливий хлопець, любить життя і взагалі все. Чумовий перець! Нічого поганого про нього сказати не можу. Та й за чотири роки він стільки для себе домігся. Неймовірний. Я його великий фанат", – заявив Дерек Чісора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше офіційно стало відомо, що бій Усик – Чісора відбудеться 23 травня в Лондоні.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Чiсора
Особи
Олександр Усик Дерек Чісора
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